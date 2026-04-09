"Локо" (Сф) надви 2:1 "Берое" и все още има шанс да не играе за спасение

В София "Локо" обърна "Берое" в мач от 29-ия (предпоследен) кръг от редовния сезон на Първа лига.

Давид Валверде (42) откри резултата за гостите от Стара Загора.

Лидерът на столичани Спас Делев (57) и Адил Тауи (83) донесоха успеха.

Така "Локо" все още има шанс да да влезе сред отборите от 5-о до 8-о място, а не да остане в долната половина на таблицата след редовния сезон и така да играе за оставане в лигата.

След днешния успех "железничарите" са 9-и с 37 т.

8-и е "Славия" с 38 и мач по-малко. Той е домакински срещу "Септември" и победа на "белите" ще означава бетонирането им на 8-ата позиция.