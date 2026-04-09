Дербито на Пловдив с повече емоции от софийското

Как градът преживя сблъсъците между двата гранда за последните 6 месеца

Докато софийските отбори се научиха, че могат най-накрая да играят само футбол, без война по трибуните, пловдивските тимове вече предлагат по-голям заряд - и на терена, и извън него. Докато срещите между “Левски” и ЦСКА приключват без проблеми в последните години, само в рамките на 6 месеца тези във втория по големина град показаха нещо, което зрителите у нас отдавна не бяха виждали. А именно - спрян мач заради привържениците на единия отбор, словесна война между собствениците и... замеряне на футболист с дамски превръзки.

Три дербита за шест месеца в града под тепетата и нито едно не мина без буря от емоции, напрежение и сблъсъци.

В този град дуелът не е просто мач

Той е въпрос на чест, история и идентичност. Битката за това кой е “господарят на Пловдив” отдавна е излязла извън рамките на футбола, а последните срещи между “Ботев” и “Локомотив” само затвърдиха репутацията на това съперничество като едно от най-нажежените в България. Тук напрежението не започва със съдийския сигнал - то се натрупва дни по-рано и избухва с пълна сила.

Иначе мачовете между най-популярните тимове в Пловдив може да станат и 5 до края на сезона, но за целта “Славия” трябва да се издъни 2 пъти, а “Ботев” да спечели последния си двубой.

Първият сблъсък за последните шест месеца се изигра в Деня на народните будители - символична дата, която обаче не донесе мъдрост и спокойствие. Въпреки призивите на капитаните за феърплей пред кмета на Пловдив мачът беше прекратен след грозен инцидент - хвърлена бутилка от трибуна “Бесика”, където седят най-крайните привърженици на “железничарите”, удари вратаря на “Ботев” Даниел Наумов. Той отказа да продължи, а дни по-късно БФС присъди служебна победа на “жълто-черните”. Случаят доведе и до арест, макар обвиненият 39-годишен мъж да отрече вината си в съда.

Второто дерби, на 12 февруари за купата на България, отново предложи футбол, но и напрежение. “Локомотив” поведе с гол на Парвиз Умарбаев и продължи напред, но атмосферата на “Лаута” бързо се нажежи още в началото. От трибуните на “Бесика” полетяха дамски превръзки към Наумов, а в края на срещата вратарят на “Ботев” влезе в остър конфликт със защитника Киндриш, което допълнително изостри ситуацията на терена.

Третият сблъсък, на 8 април, завърши наравно, но и на него не липсваха ексцесии. Срещата започна зрелищно - с фойерверки, хореография и мощна подкрепа от трибуните. Според ръководството на “Ботев” на стадион “Христо Ботев” са присъствали 12 хил. души. След последния съдийски сигнал обаче напрежението се пренесе извън терена. При излизането на гостуващите фенове избухнаха сблъсъци, стигна се и до физическа саморазправа и намеса на полицията, а някои от участниците бяха задържани.

И въпреки всичко дербито в Пловдив продължава да има и своята красива страна. Например и двата тима на всеки двубой впечатляват със силна хореография. Феновете на “Бесика” на второто дерби през февруари издигнаха знамена с посланието: “Не е важно кой ще срещнем на терена, важното е да излезем с чест от битката”, а бултрасите се бяха подготвили с интересен албум със снимки на отбора през годините на последния мач. Имаше и фойерверки в чест на 114 години от създаването на клуба, които още повече приповдигнаха настроението преди старта. Привържениците на “Локомотив” пък на дербито в Деня на будителите снимаха първи епизод от филма за 100-годишнината от създаването на клуба.

Проблемът обаче не е само по трибуните. Напрежението между ръководствата на двата клуба отдавна е прераснало в открита вражда. След дербито на 1 ноември словесният конфликт достигна нов връх - обвинения, обиди и дори заплахи показаха дълбокото разделение извън терена. Вместо да охлаждат страстите, босовете на клубовете често ги разпалват още повече. След дербито на 1 ноември

конфликтът ескалира до безпрецедентно ниво

Босът на “черно-белите” нарече вратаря на “Ботев” Даниел Наумов симулант и отправи директни заплахи, че ще прати отбора в “Б” група. Финансовият благодетел Илиян Филипов не закъсня да отговори на Крушарски и посочи, че шефът на “черно-белите” “не знаел къде се намира”.

В крайна сметка последните три дербита между пловдивските грандове показаха най-яркото и най-тъмното лице на футбола в града. Страстта и емоциите по трибуните отново доказаха защо това съперничество е толкова специално за пловдивчани, но същевременно хулиганските прояви и напрежението извън терена опорочиха самата игра. Когато към това се добавят и постоянните нападки между ръководствата, дербито започва да губи своята спортна същност и да се превръща в арена на конфликти.