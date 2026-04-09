Мъри Стоилов още мечтае за Европа

Най-добрият български треньор за миналата година Станимир Стоилов продължава да вярва, че неговият “Гьозтепе” ще има възможността да излезе на европейската сцена. Клубът от Измир падна 1:3 от лидера в турската лига “Галатасарай”.

По този начин воденият от Мъри тим остава на 5-ото място, като изостава на 6 точки от 4-ата позиция, която дава право на участие в Европа през лятото.

“Ще продължим борбата до края, за да преследваме целта си Европа, която е наша мечта. Вярвам, че петият отбор ще играе в Европа. Ще постигнем целта си, ако играем както през второто полувреме с “Галатасарай”, каза Станимир Стоилов.

