ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22637569 www.24chasa.bg

Мъри Стоилов още мечтае за Европа

Станимир Стоилов Снимка: facebook.com/Goztepe/

Най-добрият български треньор за миналата година Станимир Стоилов продължава да вярва, че неговият “Гьозтепе” ще има възможността да излезе на европейската сцена. Клубът от Измир падна 1:3 от лидера в турската лига “Галатасарай”.

По този начин воденият от Мъри тим остава на 5-ото място, като изостава на 6 точки от 4-ата позиция, която дава право на участие в Европа през лятото.

“Ще продължим борбата до края, за да преследваме целта си Европа, която е наша мечта. Вярвам, че петият отбор ще играе в Европа. Ще постигнем целта си, ако играем както през второто полувреме с “Галатасарай”, каза Станимир Стоилов.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

