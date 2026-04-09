"Лудогорец" върна жеста на "Левски" с 0:0 срещу "Черно море" у дома

Лудогорец" повтори грешната стъпка на водача в Първа лига "Левски" от предния кръг (2:2 с "Добруджа" като гост) и върна жеста с домакинско 0:0 срещу "Черно море" в Разград.

Другата седмица в последните мачове преди началото на плейофите 14-кратният шампион гостува в Кърджали, а "Левски" е гост на ЦСКА.

"Зелените" преследват в битка за титлата "Левски", който късно снощи игра у дома с "Арда". След издънката у дома "Лудогорец" остана на 6 точки от "сините", но с въпросния мач по-малко. Варненци са пети с 44 точки, на една зад петия "Локо" (Пд).

През първото полувреме "Лудогорец" владееше стабилно топката, но не стигаше до чисти голови положения. Едва след 30-ата минута Ивайло Чочев успя да стреля с глава, но топката се отклони от защитник.

Минута по-късно на вратаря на гостите Кристиан Томов вече му се наложи да прави важно спасяване. Петър Станич получи топка на границата на наказателното поле. Сърбинът размина двама варненци и остана сам срещу Томов, но не успя да го пробие.

След почивката отново Петър Станич отправи коварен удар от дъгата на наказателното поле на "Черно море", но Кристиан Томов плонжира и изби в корнер.

Чак след това в 70-ата минута дойде първият точен изстрел за "Черно море". Хорхе Падия се опита да изненада Хендрик Бонман, но вратарят се намеси и спаси.