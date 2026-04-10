Григор Димитров аут от “Ролан Гарос” - за момента

Ще играе ли Григор Димитров на “Ролан Гарос”?

Въпросът е леко деликатен, защото участието на най-добрия български тенисист в историята във втория за сезона турнир от “Големият шлем” не е сигурно.

Димитров отпадна още на старта на “Мастърс 1000” в Монте Карло и тъй като не защити 200 точки за четвъртфинала отпреди година, се очаква да бъде 135-и в новата световна ранглиста в понеделник. Така той ще е извън топ 100 за първи път от 19 март 2012 г. и ще е на най-ниската си позиция от 11 октомври 2010-а, когато бе 136-и. С такова класиране той не може да попадне директно в основната схема на откритото на Франция (24 май - 7 юни).

Така за Димитров остава възможността да играе квалификации, но това не е много вероятно, тъй като ще трябва да премине три кръга срещу съперници, които са гладни за победи и излизат на корта с нож между зъбите. Другият вариант е Григор да получи покана за основната схема от организаторите. Уайлд кард обаче шефовете на френската федерация обикновено дават на местни тенисисти или на по-възрастни състезатели със значителни успехи. Димитров бе №3 в света, но няма титла от “Големият шлем”, а на “Ролан Гарос” никога не е преминавал четвъртфиналите.

Григор не е пропускал този турнир от дебюта си през 2011 г., когато в първия кръг загуби от представителя на домакините Жереми Шарди.

На 13 януари миналата година Димитров бе №10 в света, но заради разкъсания гръден мускул в осминафинала на “Уимбълдън” трябваше да се възстановява повече от 4 месеца.

