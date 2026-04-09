Илиан Илиев след 0:0 в Разград: В последно време ни изчезна самочувствието

Наставникът на "Черно море" Илиан Илиев коментира нулевото равенство като гост на шампиона "Лудогорец" в Разград:

„Нужно беше да реагираме, да покажем футбол, да демонстрираме себераздаване. Радвам се, че показахме всички тези неща. Може да съжаляваме за някои преходи. Тези два негативни резултата малко разклатиха самочувствието ни (загуби от "Левски" и "Славия"). Футболистите показаха желание да променим нещо.

Можем още много повече в офанзивен план. Мисля, че имаше добра реакция от страна на футболистите. Мислехме, че може да има някакво подценяване от страна на Лудогорец и те не влязоха добре в мача. Аз съжалявам за нашите три опасни контраатаки, които с повече самочувствие можехме да завършим по по-различен начин. Надявам се да посрещнем следващите седем мача с по-голямо самочувствие, защото това изчезна през последните месеци."