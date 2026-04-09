Везенков изригна с 10 точки в София пред погледа на Стоичков

Напрежението да излезе на паркета пред погледа на толкова много близки, приятели и семейство, определено си каза думата в историческия първи мач за Александър Везенков в България от Евролигата по баскетбол.

Родната звезда на "Олимпиакос" изигра може би най-слабата си първа четвърт някога тази вечер срещу "Апоел" в София, като остана без актив - нещо, което не се е случвало много отдавна. Но след почивката кандидат номер 1 за MVP в най-силния клубен турнир в Европа показа, че е големият лидер за гранда от Пирея. Стрелбата на Везенков тръгна и той завърши с 10 точки при успеха 89:85. Лидерът на националния ни отбор добави и 5 борби. Иначе най-резултатен за победителите бе Тайлър Дорси - 23 точки.

Срещата се игра пред почти препълнени трибуни на "Арена София", като поне половината от зрителите бяха от Гърция, а останалите - наши сънародници. А сред важните гости бе и Христо Стоичков.

С успеха играчите на Йоргос Барцокас продължават да са лидери в Евролигата с актив от 24 победи и 12 загуби. "Апоел" има 22 победи и 14 поражения (4-о място)

Сашо Везенков, бащата на Александър

Поражението е едва второ за израелците в София, където домакинстват през по-голямата част от сезона.