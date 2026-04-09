Треньорът на "Лудогорец": Ние губим точки, но и другите губят

Старши треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо отказа да коментира шансовете на тима за титлата след равенството 0:0 у дома срещу "Черно море".

„Играхме срещу много добре организиран отбор на терена, липсваше ни качество. Страдахме, не успяхме да влезем в ритъма на мача. Винаги искаш да отбележиш, те се опитваха, искаха да вкараме. Понякога качеството липсва.

Вкарахме много попадения в предходните мачове, понякога се нуждаеш от малко късмет, когато топката трябва да се насочи в правилната посока.

В стартовия състав попадат играчи, които могат да направят разликата и да се справят добре. Предстоят трудни двубои, важното е да се възстановим. Имаме важни играчи, които се завръщат. Всички двубои са трудни.

Ние губим точки, другите също губят точки, печелят такива, виждате какво става в последните секунди. Имаме шанс да спечелим всеки един мач, ще видим какво е писано, но трябва да бъдем по-добрият отбор", заяви норвежецът.