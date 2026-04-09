"Левски" би 1:0 10 от "Арда" и пак дръпна на "Лудогорец" с 9 т., на 13 е от титлата

"Левски" се възползва от домакинското нулево равенство на шампиона "Лудогорец" с "Черно море" по най-добрия начин.

"Сините" съумяха, макар и доста трудно, да пречупят 10 от "Арда" на "Герена" с 1:0 в мач от 29-ия кръг на Първа лига и отново имат 9 точки аванс на върха в класирането пред разградчани.

Така в оставащите 7 мача - 1 от редовния сезон срещу ЦСКА и 6 в плейофната фаза (по 2 с "Лудогорец", ЦСКА 1948 и ЦСКА) "Левски" има нужда от 13 точки (при определени резултати срещу "орлите" ще стигнат и 12), за да стигне до лелеяната титла. "Сините" бяха шампиони на България за последно през 2009-а.

Гостите от Кърджали улесниха домакините с червен картон на Лъчезар Котев още в 36-ата мин (втори жълт).

Въпреки това напрежението явно здраво натиска "сините", защото те видяха зор да стигнат до победното попадение.

Вкара го Евертон Бала в 64-ата мин след асистенция на Армстронг Око-Флекс.

За бразилеца това е 16-и гол в първенството и той се изравни на върха в класирането на реализаторите с Ивайло Чочев ("Лудогорец").

Мартин Паскалев от "Арда" трябваше да бъде откаран в болница след тежък удар с Оливие Камдем в 25-ата мин, при който получи тежка аркада на главата, от която рукна кръв.

Левскарите играха с черни екипи в памет на легендата на клуба и българския футбол Борислав Михайлов, който почина на 31 март.