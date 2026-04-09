Тунчев: Червеният картон помогна на "Левски"

Александър Тунчев Снимка: Startphoto.bg

Треньорът на "Арда" Александър Тунчев коментира загубата от "Левски" на "Герена", която дойде след изгонването в 36-ата мин на Лъчезар Котев от отбора му:

"Със сигурност червеният картон помогна на отбора на "Левски" да осъществи контрол на топката и да създава ситуации. Въпреки това ние не допуснахме много ситуации, освен тази при гола.

Котев игра с топката, със задния крак има контакт, но това му беше първо нарушение след първия жълт картон. Това стана и на мач с "Ботев" (Враца), може би той трябва да бъде по-внимателен в тези ситуации.

Бяхме равностойни при 11 на 11, дори имахме по-чистите ситуации. Показахме, че дори с десет човека, когато се защитаваме компактно, сме здрав отбор."

Александър Тунчев

