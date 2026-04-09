Веласкес: "Левски" трябва да запази емоционално равновесие

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес призна, че победата срещу "Арда" е подпомогната от червения картон на Лъчезар Котев от тима на противника.

"Труден мач срещу отбор, който излезе срещу нас с идеята да си тръгне поне с точка. Истина е, че червеният картон ни помогна, защото започнахме нервно и нетърпеливо. След което започнахме да търсим начините, по които да създадем опасности пред вратата им. Проявихме и доза търпение, което се оказа ключово.

По принцип вярвам, че червеният картон винаги може да бъде в твоя полза. Всеки мач за мен е важен. С ЦСКА предстои не само следващият мач, а ще играем три пъти с тях. Имаме още седем мача до края, трябва да бъдем концентрирани, балансирани, да запазим емоционално равновесие. Относно победата - всяка е важна, това са още три точки, които повдигат духа на отбора", заяви испанецът.