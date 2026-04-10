България загуби 1:7 от Нова Зеландия на световното по хокей на лед в София

1672
Снимка: facebook.com/hockey.bg/

Националният отбор на България по хокей на лед допусна загуба от Нова Зеландия с 1:7 (0:4, 1:2, 0:1) като домакин в Зимния дворец в София в третата среща от Световно първенство за мъже, дивизия II, група Б.

Това бе трето поражение за родния тим след загубите от Киргизстан и Израел.

За българите предстоят мачове още срещу Исландия (11 април) и Тайван (12 април). Победителят в турнира, който се провежда в столицата, ще спечели промоция за дивизия II, група А, а завършилият на последното шесто място ще изпадне в дивизия III, група А.

Двубоят бе решен още през първата третина, когато съперникът поведе с категоричното 4:0 с два гола на Колин Макинтош и по един на Иван Далматау, Джейкъб Кери.

В началото на втората част Александър Станимимиров отбеляза за България, но съперникът отговори с две нови попадения - на Стефан Амстон и отново на Макинтош.

Колин Макинтош вкара и в третата третина и оформи четири гола в двубоя.

Билети за мачовете на България се продават на място на цена от 5 евро. Касата ще отваря един час преди началото на всеки мач.

