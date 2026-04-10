Александър Везенков: Мечтая да напълним тази зала и за мач на националния отбор

Александър Везенков бе видимо доволен от победата на клубния му отбор "Олимпиакос" над "Апоел" 89:85 в мач от баскетболната Евролига в пълната "Арена София".

"Много се радвам, защото успяхме да напълним зала, която не се е пълнила за баскетболен мач. Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола", заяви Везенков.

"Най-важното е, че победихме. Срещу този треньор (Димитрис Итудис) е винаги по-специфично. Важното е, че другите момчета направиха работата и за мен. На този етап от сезона важното е, че победихме. Не съм доволен от представянето си, но важното е победата, защото когато победим всичко се забравя бързо", продължи бившият №1 ня Европа.

"Със сигурност се вълнувах. Публиката дойде да види мен, да види отбора. И за първи път играя (с клубен отбор) пред родна публика, това е нещо, за което като си легна, ще помисля и ще съм горд със себе си. Благадаря на всички, които помогнаха да се организира това събитие, защото знаем, че не е лесно", каза още Александър Везенков.

"Моята мечта е да напълним залата на мач на националния отбор. Мисля, че това е мечта и на всички вас. Не знам дали можем да го направим, но поне да опитаме. Имаме още време", добави лидерът по коефициент на полезно действие в най-престижния клубен турнир на континента.

По повод присъствието на Христо Стоичков, който го поздрави, националът каза: "Ние се познаваме още от Барселона. Дори Евролигата го сподели. Всички знаят кой е той, така че беше вълнуващо за всички, не само за мен."

"Няма по-хубаво от това да гледаш децата с твой екип. За нас, баскетболистите, ежедневието върви толкова бързо и мисля, че не можем да го осъзнаем напълно, но като направя една стъпка назад, това усещане е направо великолепно", заяви още голямата звезда на българския баскетбол.