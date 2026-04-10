Скандал! Президентът на БФС поиска отстраняването на Георги Кабаков

За първи път в историята на футбола ни президент на БФС поиска отстраняването на съдия до края на сезона с декларация. Според конвенцията на УЕФА работата на Съдийската комисия е независима и никой няма право да се меси в нейната работа. България е подписала тази конвенция и получава пари от евроцентралата за това. На прицела на Георги Иванов е топреферът Георги Кабаков. Ето и неговата позиция:

Изчаках да се изиграе мачът между "Лудогорец" и "Черно море", който бе поверен на Георги Кабаков, за да изразя своята позиция по темата, без да се нагнетява допълнително общественото напрежение.

Категорично заявявам несъгласието си с обяснението, дадено от Съдийската комисия във връзка със спорния момент за неотсъдена дузпа в срещата между "Берое" и ЦСКА.

Като президент на Българския футболен съюз държа на обективността в съдийските решения и поради тази причина обръщам внимание на Съдийската комисия да прояви още по-голяма обективност в професионалната си преценка и да преразгледа решенията на ВАР съдията на мача "Берое" – ЦСКА.

Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата.