Веласкес няма да води "Левски" срещу ЦСКА

Треньорът на "Левски" - Хулио Веласкес, няма да ръководи "сините" от пейката в дербито с ЦСКА от последния кръг на редовния сезон. Причината - срещу "Арда" испанският спец си изкара 3-и жълт картон от началото на сезона. И така по правилник трябва да изтърпи наказание от една среща.

Другите два жълти картона на Веласкес дойдоха в двубоите срещу "Ботев" (Враца) и "Септември" в 5-и и 17-и кръг на първенството.

Очаква се днес от БФС да обявят наказанието на предводителя на "сините". Иначе вечното дерби е на Светли понеделник от 16,00 ч на стадион "Васил Левски".