Вени Антов пак най-резултатен за "Туркоан", тимът му отпадна от борбата за медалите във Франция

Световният вицешампион от миналото лято Венислав Антов не успя да помогне на своя отбор "Туркоан" да преодолее четвъртфиналите във Франция. Неговият отбор загуби 0:3 от втория мач от сблъсъка. Това бе второ поражение за отбора на Антов, и така той отпада от борбата за медалите.

Българинът бе най-резултатен за своя отбор с 12 точки - 10 от атака, но само 33% успеваемост, един ас и една блокада. Юношата на "Левски" ще остане във френското първенство и през следващия сезон.

Антов е на четвърто място при реализаторите във Франция, като има 551 точки за 28 мача и общо 110 гейма. Пред него в класацията са само словенският национал на шампиона "Тур" Ник Муянович (617 точки), руснакът Васили Молотков от "Пари Волей" (589), който бе играч и на "Монтана", както и Давид Дулски от "Ница" с 552. Българинът подобри рекорда по резултатност в един мач, като реализира 45 точки при успеха на "Туркоан" над "Шомон" с 3:2 в осмия кръг на първенството, откъдето му излезе прякорът "45".

Друг българин в първенството - Николай Къртев, не игра за "Монпелие" при втората победа срещу "Кан" с 3:0. Тимът му се класира за полуфиналите.