Вени Антов пак най-резултатен за "Туркоан", тимът му отпадна от борбата за медалите във Франция

Венислав Антов Снимка: CEV

Световният вицешампион от миналото лято Венислав Антов не успя да помогне на своя отбор "Туркоан" да преодолее четвъртфиналите във Франция. Неговият отбор загуби 0:3 от втория мач от сблъсъка. Това бе второ поражение за отбора на Антов, и така той отпада от борбата за медалите.

Българинът бе най-резултатен за своя отбор с 12 точки - 10 от атака, но само 33% успеваемост, един ас и една блокада. Юношата на "Левски" ще остане във френското първенство и през следващия сезон.

Антов е на четвърто място при реализаторите във Франция, като има 551 точки за 28 мача и общо 110 гейма. Пред него в класацията са само словенският национал на шампиона "Тур" Ник Муянович (617 точки), руснакът Васили Молотков от "Пари Волей" (589), който бе играч и на "Монтана", както и Давид Дулски от "Ница" с 552. Българинът подобри рекорда по резултатност в един мач, като реализира 45 точки при успеха на "Туркоан" над "Шомон" с 3:2 в осмия кръг на първенството, откъдето му излезе прякорът "45".

Друг българин в първенството - Николай Къртев, не игра за "Монпелие" при втората победа срещу "Кан" с 3:0. Тимът му се класира за полуфиналите.

