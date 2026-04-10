Бала вече е бразилец №1 по голове в "Левски"

Евертон Бала еднолично излезе на върха в класацията по най-много голове от бразилци в "Левски". Куршума вкара поредното си попадение през сезона, което донесе успех на "сините" - 1:0 над "Арда".

От началото на кампанията това бе 16-и гол за Бала. През миналия той вкара 8, и така вече 24. С един по-малко остава Паулиньо, който доскоро бе голмайстор номер 1 "сините", що се касае до бразилците в клуба.

Освен попадения, Бала често дава и голови пасове. До момента атакуващият футболист има 15 асистенции за "Левски".