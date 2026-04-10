"Арда" иска разяснение от БФС за червения картон срещу "Левски", поздрави Гонзо за позицията за Кабаков

Снимка: Startphoto.bg

Ръководството на "Арда" отправи молба към Съдийската комисия към Българския футболен съюз с позиция.

"Ръководството на "ПФК Арда" отправя молба към Съдийската комисия към БФС, ако може в своята традиционна рубрика в You Tube канала на БФС, да включи, разгледа и обясни, както на нас, така и на футболната общественост причината за показания втори жълт, съответно червен картон на футболиста на "ПФК Арда" Лъчезар Котев.

С пожелания за весели празници на всички, които ръководят българското съдийство.

P.S. "ПФК Арда" поздравява Президента на БФС Георги Иванов за неговата позиция, относно преразглеждане от страна на Съдийската комисия за всички отсъждания на рефера Георги Кабаков в последните няколко кръга", гласи позицията от клуба.

