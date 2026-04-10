Боряна Калейн: Успехът изисква жертви, но семейството дава сила

"Празниците остават на заден план, особено, когато имаш активна спортна кариера. Тази седмица част от нашия национален отбор е на Световната купа в Ташкент и искам да пожелая успех на момичетата и на треньорите там. Пожелавам успех на всички". Това заяви в предаването „Твоят ден" по NOVA NEWS сребърната ни олимпийска шампионка по художествена гимнастика Боряна Калейн.

Тя сподели, че не спазва напълно традициите, защото не пости. "Бях на доста специфичен режим, докато бях състезател. Но задължително, когато не пътувам по състезания, обичам да съм със семейството си и да прекарваме целия ден заедно", заяви тя.

Калейн в момента се занимава с треньорска дейност и не е част от активния спорт. По думите ѝ цената за успехите ѝ "за нея лично е била доста голяма". "Освен времето и лишенията, основно беше свързана с многото травми и с преодоляването на болката. Но в тези моменти виждаш, че семейството е това, което винаги е до теб и те подкрепя. С тяхната обич и с подкрепата на треньорите в залата можеш да постигнеш всичко", категорична е тя.

По думи те ѝ днешното поколение е свикнало бързо да се отказва, ако нещата не се получат веднага. "Затова се стараем да работим както с децата, така и с родителите - това е съвместен процес. Казваме им, че всяко хубаво нещо изисква време, че трябва да излизат от зоната си на комфорт, за да се развиват, и че трябва всеки ден да стават по-добри", разказа тя за работата си с децата в залата.

Калейн изрази задоволство от факта, че има вс епо-голям интерес към деца, които искат да се занимават с художествена гимнастика. "Залите са пълни и дори не достигат. Това е прекрасно, защото децата се занимават със смислено нещо. Научават се, че с труд и постоянство се постигат резултати - не само в спорта, но и в живота. На първо място спортът изгражда дисциплина. След това отдаденост, работа в екип, постоянство. Умението да преодоляваш себе си и да излизаш от зоната си на комфорт. Спортът дава изключително много", подчерта тя.

Сребърната ни олимпийска шампионка отправи и пожелание за великденските празници към зрителите и към децата, които тренират: "На първо място - здраве. Да бъдат сплотени със семействата си, с учителите и треньорите. И да не спират да преследват мечтите си. Пожелавам им да имат късмета да ги постигнат".