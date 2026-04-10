"Барса" с жалба в УЕФА за неотсъдена дузпа в 1/4-финала от Шампионската лига с "Атлетико"

"Барселона подаде официална жалба до УЕФА за неотсъдена дузпа в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу "Атлетико" (Мадрид), загубен от каталунците с 0:2 на техния стадион.

Претенциите са за епизод в 54-ата минута, при който защитникът Марк Пубил докосва топката с ръка, преди да я върне на вратаря Хуан Мусо.

През миналия сезон белгийският "Брюж" получи дузпа в двубоя от Шампионската лига срещу "Астън Вила" след подобен инцидент. Протестите на играчите на "Барселона" в сряда обаче бяха игнорирани от съдията Ищван Ковач.

"Клубът смята, че съдийството не е спазило действащите правила, което влияе пряко на развитието на мача и резултата.

„Барселона" разбира, че това решение, заедно с голямата липса на намеса от страна на ВАР, представлява сериозна грешка. Съответно, клубът поиска започване на разследване, достъп до съдийската комуникация и ако е приложимо - официално признаване на грешките и предприемане на съответните мерки", пише в анонса за жалбата.