"Ботев" (Пд) се пребори за подписа на юношески национал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" (Пд) подписа първи професионален договор с офанзивния полузащитник Илия Антонов, съобщиха от футболния клуб.

„Канарчетата" парафираха трансферно споразумение с ФК "Академик" (Пловдив) за правата на младия футболист от началото на сезон 2026/27.

Илия Антонов е роден на 3 март 2010 г. в град Пловдив. До момента цялата му кариера преминава в детско-юношеската школа на ФК "Пловдив 2015" и ФК "Академик" (Пловдив).

„Жълто-черните" се пребориха с някои от водещите български клубове за подписа на младия талант. Важна роля изигра и желанието му да носи екипа на "Ботев" (Пловдив), както и мечтата му да играе рамо до рамо с Тодор Неделев, уточняват още от клуба.

„Благодаря за доверието и възможността, които ми предоставя "Ботев" (Пловдив). Надявам се да имам много успехи и щастливи моменти с емблемата на гърдите си. Ще дам всичко от себе си за клуба и страхотната публика", заяви юношеският национал на България пред клубната медия на "канарчетата".