Сензацията на сезона в "Байерн" се контузи

Сензацията в състава на "Байерн" този сезон Ленарт Карл ще отсъства от игра известно време поради контузия на бедрения мускул, съобщи германският клуб гранд.

18-годишният офанзивен футболист е скъсал мускул в задната част на дясното бедро.

Диагнозата бе потвърдена от медицинското звено на "Байерн".

Карл проби със силни игри в първия състав на баварците, а стигна и до националния на Германия.

В Бундеслигата той има 5 гола и 4 асистенции.

В школата на "Байерн" пък тренираше и играеше под ръководството на българския треньор Петър Гайдаров.