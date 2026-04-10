Сензацията на сезона в "Байерн" се контузи

Сензацията в състава на "Байерн" този сезон Ленарт Карл ще отсъства от игра известно време поради контузия на бедрения мускул, съобщи германският клуб гранд.
18-годишният офанзивен футболист е скъсал мускул в задната част на дясното бедро.
Диагнозата бе потвърдена от медицинското звено на "Байерн".
Карл проби със силни игри в първия състав на баварците, а стигна и до националния на Германия.
В Бундеслигата той има 5 гола и 4 асистенции.
В школата на "Байерн" пък тренираше и играеше под ръководството на българския треньор Петър Гайдаров.