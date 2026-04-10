ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22642574 www.24chasa.bg

Националките по тенис победиха и Египет на световното, предстои плейоф

Отборът на България за купа "Били Джийн Кинг" за турнира в Баня Лука Снимка: БФТ

България спечели и четвъртия си мач на световното отборно по тенис за жени.

В Баня Лука нашите се наложиха и над Египет и са с пълен актив в предварителната група. Турнирът е от група II на зона Европа/Африка за купа "Били Джийн Кинг". 

Националките поведоха 2:0, след като Елизара Янева се наложи 6:4, 6:1 над Сандра Самир. Преди това Росица Денчева записа 6:3, 6:2 с Нада Фуад.

Отборът ни е на първо място в група В и ще играе плейоф с втория от другата предварителна група. Нова победа ще ни осигури връщане в група I на зоната, което е основната ни цел на турнира  в Босна и Херцеговина. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

