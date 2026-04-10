Националките по тенис победиха и Египет на световното, предстои плейоф

България спечели и четвъртия си мач на световното отборно по тенис за жени.

В Баня Лука нашите се наложиха и над Египет и са с пълен актив в предварителната група. Турнирът е от група II на зона Европа/Африка за купа "Били Джийн Кинг".

Националките поведоха 2:0, след като Елизара Янева се наложи 6:4, 6:1 над Сандра Самир. Преди това Росица Денчева записа 6:3, 6:2 с Нада Фуад.

Отборът ни е на първо място в група В и ще играе плейоф с втория от другата предварителна група. Нова победа ще ни осигури връщане в група I на зоната, което е основната ни цел на турнира в Босна и Херцеговина.