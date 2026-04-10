За разлика от "Левски" "Спартак" (Вн) би "Добруджа"

Закъсалият "Спартак" се посъвзе с успех във Варна с 1:0 над "Добруджа" в мач от 29-ия кръг на Първа лига.

Единственото попадение в срещата вкара Георг Стояновски (внук на наставника на "соколите" Гьоко Хаджиевски) в 34-ата мин.

Така домакините прекъснаха серията си от 4 поредни загуби, като последната им победа бе на 3 март срещу "Монтана".

С успеха си варненският тим събра 26 точки, колкото има и "Добруджа", но "соколите" са 13-и, а добричлии са на 12-о място в класирането, защото имат по-добри показатели в срещите помежду им.

"Спартак" обаче може да се похвали, че за разлика от "Левски" успя да се наложи над тима от Добрич.

