"Борусия" (Д) подписва до 2031-а с капитана си

Според информация на авторитетното издание "Кикер" съвсем скоро "Борусия) (Дортмунд) ще обяви официално дългосрочното подновяване на договора на Нико Шлотербек до 2031 г.
Ключовият момент в преговорите е бил свързан с клаузата за откупуване на капитана, която да бъде валидна още от това лято.
Договорената сума по тази клауза е между 50 и 60 милиона евро за 26-годишния централен бранител.
Важно е да се отбележи, че тази клауза важи само за тесен кръг от избрани клубове.
Според "Кикер" германският национал вече ще взема по 10 млн. евро на година, като са предвидени и бонуси за успехи с "жълто-черните".