Несторов на 1/2-финал в Тунис

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис), който е с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишният българин победи на четвъртфиналите номер 5 в схемата Янки Ерел (Турция) с 2:6, 6:4, 7:5. Двубоят продължи два часа и 23 минути.

Това е трета поредна победа за Нестеров на турнира, като в първия кръг той елиминира втория поставен Елиаким Кулибали (Кот д'Ивоар). В спор за място на финала утре Нестеров ще играе срещу 8-ия в подреждането Джак Лож (Белгия).