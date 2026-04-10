Олимпийският шампион Семен Новиков се завръща в на...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Несторов на 1/2-финал в Тунис

Пьотр Нестеров Снимка: БФТенис

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис), който е с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишният българин победи на четвъртфиналите номер 5 в схемата Янки Ерел (Турция) с 2:6, 6:4, 7:5. Двубоят продължи два часа и 23 минути.

Това е трета поредна победа за Нестеров на турнира, като в първия кръг той елиминира втория поставен Елиаким Кулибали (Кот д'Ивоар). В спор за място на финала утре Нестеров ще играе срещу 8-ия в подреждането Джак Лож (Белгия).

Пьотр Нестеров Снимка: БФТенис

