Везенков си пожела да играе пред пълна зала в София с националния отбор

В Гърция: Саша и Стоичков са най-великите спортисти на България за всички времена

Най-голямата ни баскетболна звезда Александър Везенков си пожела да играе пред пълни трибуни в София с националния отбор на България. Асът на “Олимпиакос”, който е лидер по отбелязани точки средно на мач в Евролигата, изпита онова уникално усещане да стъпи на паркета на родна земя пред близо 11 хил. души. Това се случи при гостуването на гранда от Пирея на “Апоел” (Тел Авив) в среща от най-комерсиалния баскетболен турнир на Стария континент. За да зърнат отблизо най-добрия баскетболист в историята ни имаше куп деца, чийто идол е именно Саша. С постиженията си той все повече запалва искрата у младите и така този спорт се развива все повече и повече.

За Везенков това бе първи двубой на най-високо ниво у нас. А също така и дебютно в София пред толкова много публика. Миналият през НБА играч многократно е защитавал цветовете на националната фланелка у нас, но никога в столицата, а предимно в Ботевград.

Христо Стоичков изгледа мача на родната звезда от първия ред заедно със съпругата си Марияна.

“Моята мечта е да може да направим мач на националния отбор пред пълни трибуни. Почти на 31 години съм. Така че имам още 2-3 това да се случи, ако е възможно”, каза Везенков след срещата, в която тимът му спечели 89:85 срещу израелците. По този начин “Олимпиакос”, който е лидер в Евролигата към момента, си гарантира място в топ 4, което значи, че отборът му ще има домакинско предимство на 1/4-финалите.

Най-вероятно заради огромното напрежение да играе пред толкова много близки, роднини и приятели Везенков не изигра най-добрия си мач. Звездата ни завърши със скромните за стандартите си 10 точки, които реализира само в рамките на 10 мин през 3-ата четвърт.

“Със сигурност се вълнувах. Публиката дойде да види мен, да види отбора. И за първи път играя пред родна публика. Като си легна вечерта и ще помисля и ще съм горд със себе си. Благодаря на всички, които помогнаха да се организира това събитие, защото знаем, че не е лесно. Не съм доволен от моето представяне, но важното е, че победихме”, каза още след срещата асът на “Олимпиакос” и националния ни отбор.

Служебният министър на спорта Димитър Илиев връчи на Везенков специална награда в знак на признание за изключителни постижения и принос на най-добрия български баскетболист за развитието и популяризирането на спорта на международната сцена.

А след това отправи и послание към всички.

“Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола”, добави още двукратният носител на наградата спортист №1 на България.

Най-звездното присъствие в залата пък бе на Христо Стоичков. Камата отлично се познава с Везенков от престоя на баскетболиста ни в “Барселона”.

“Двама от най-големите за всички времена от България”, пък кръсти снимката на двамата наши спортисти специализираното гръцко издание за баскетбол Eurohoops.

Бронзовата ни медалистка в биатлона от игрите в Милано/Кортина Лора Христова се снима за спомен с Везенков. Кадър: Sportal.bg

Служебният министър на спорта Димитър Илиев връчи на Везенков специална награда в знак на признание за изключителни постижения и принос на най-добрия български баскетболист за развитието и популяризирането на спорта на международната сцена.