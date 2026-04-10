Олимпийският шампион Семен Новиков се завръща в националния отбор по борба

България ще бъде с 24 борци на европейското първенство в Тирана (Албания) от 20 април, стана ясно след обявяването на съставите от Българската федерация. След последните преборвания днес бяха определени и окончателните състави. В свободния стил България ще бъде представена във всичките 10 категории.

Шамил Мамедов ще направи дебют за България на голямо първенство. Миналия месец той стана безапелационно шампион на „Дан Колов". В тима са още Микяй Наим (70), втори в Европа през 2023-а, Михаил Георгиев (74), носител на златния пояс този сезон, а също Ахмед Магамаев (97), пети в света през 2025-а, и Ален Хубулов (125), европейски шампион до 23 г. през 2024-а. В най-леката категория до 57 кг ще излезе Ивайло Тисов, пети на континента през миналия сезон.

Отборът ще бъде воден от треньорите Радослав Великов, Йордан Денев и Мирослав Киров.

При класиците Кирил Милов ще брани титлата си в категория до 97 кг, след като през миналия сезон стигна до върха, преодолявайки един от най-титулуваните борци в категорията Артур Алексанян (Армения). Олимпийският шампион Семен Новиков ще излезе в категория до 87 кг, в която през 2025-а взе сребро. На тепиха се завръща и Абу-Муслим Амаев (67), втори в Европа през миналата година. При 77-килограмовите ще стартира Стоян Кубатов, пети на световното през 2023-а, а миналия месец стана първи на „Никола Петров" и препаса златния пояс.

В категория до 82 кг е заявен Светослав Николов, бронзов медалист от рейтинговия турнир в Албания през април и шампион на „Никола Петров", а при най-леките ще излезе Стефан Григоров, пети в Европа през 2024-а. В класическия стил няма има наш представител само в тежка категория до 130 кг.

Отборът ще бъде воден от треньорите Стефан Тошев, Илиян Георгиев, Юлиян Георгиев.

При жените заминават пет наши състезателки. Най-опитната сред тях е Биляна Дудова (62), световна шампионка и четирикратна №1 в Европа. След контузията на Юлияна Янева, втора в света от миналата година, в категория до 68 кг ще излезе Даниела Бръснарова. В тежка категория до 76 кг е заявена Ванеса Георгиева, трета в Европа при девойките.

В леките категории треньроският щаб е заложил на перспективни състезателки. Олга Попова, пета на европейското за кадетки през миналата година, ще стартира при 57-килограмовите. А Виктория Бойнова, която е трета в света и в Европа при кадетките, ще спори при 59-килограмовите. По-рано този сезон тя стана пета на континента при 23-годишните.

Женският ни тим е воден от треньорите Симеон Щерев, Серафим Бързаков, Елис Манолова.

На шампионата ще има двама български съдии - Димитър Чифудов, Недялко Кирезиев, като и двамата олимпийска категория.