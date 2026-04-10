Генералният секретар на борбата посети оперирания Алекси Алексиев в "Пирогов"

Генералният секретар на Българската федерация по борба (БФ Борба) Белчо Горанов посети в УМБАЛСМ „Пирогов" 15-годишния състезател на "Берое" Алекси Алексиев, който пострада тежко по време на държавния шампионат във Враца на 5 април.

По време на визитата си Горанов проведе разговор с родителите на младия борец, както и с лекуващия медицински екип, за да се запознае в детайли със състоянието му и предприетите медицински действия.

Генералният секретар изрази съпричастност към семейството на Алекси Алексиев в този труден момент и подчерта, че ръководството БФ Борба и лично президентът Станка Златева следят отблизо развитието на случая. Той изрази надежда, че след стабилизирането му състоянието на състезателя ще се подобрява и че предстои успешно възстановяване след тежката травма.

Ръководството на БФ Борба заявява готовност да окаже необходимото съдействие и подкрепа на състезателя и неговото семейство по време на възстановителния процес.