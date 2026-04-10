ЦСКА 1948 би 1:0 10 от "Ботев" (Вр) в Бистрица

ЦСКА 1948 се наложи с 1:0 в Бистрица над "Ботев" (Враца) в среща от 29-ия кръг на първенството, а с победата си върна 3-ото място с 56 точки, с една пред ЦСКА.

Гостите останаха с 10 души, след като още в 28-ата мин Илия Юруков заслужи втори жълт картон.

Единственото попадение вкара Мамаду Диало в 70-ата минута, като вече има 16 попадения и отново се изравни с Ивайло Чочев ("Лудогорец") и Евертон Бала ("Левски") на върха при стрелците.

"Ботев" (Враца) остава на 11-ото място с 35 точки и вече няма шанс да стигне до топ 8.