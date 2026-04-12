Световният елит си отдъхна – Арън Рамзи спря да играе

Проклятието на уелсеца е силно преувеличено, но занимаваше запалянковците десетилетия

На 35 години тихомълком един от най-добрите играчи в историята на Уелс - Арън Рамзи, сложи край на кариерата си. И с това приключи едно от най-странните проклятия в историята на футбола. Което е повече запалянковски мит, отколкото реалност. Според него, когато Рамзи вкара гол, някой известен умира.

Рамзи е рожба на “Кардиф Сити”, като е най-младият играч, обличал екипа на легендарния уелски клуб, който играе в английския професионален футбол. И с него достига до първия си голям пробив - финала за купата през 2008 г., загубен от “Портсмут”. Забелязан е от “Арсенал” и с екипа на “топчиите” прави невероятна кариера, въпреки че е даван под наем на “Нотингам Форест” и родния “Кардиф Сити”. Три пъти взема купата, два пъти суперкупата на Англия, а играе и финал за Лига Европа, загубен от “Челси”. Първата си шампионска титла печели с екипа на “Ювентус”, като е част от великия тим, направил вътрешен требъл през 2020 г. - титла, купа и суперкупа. И последният му трофей е с екипа на “Глазгоу Рейнджърс”, който прибира купата на Шотландия през 2022 г. Ритал е още за френския “Ница”, за кратко е играещ мениджър на “Кардиф Сити”, а приключва всичко в мексиканския “Пумас”. Изигра последния си мач през октомври миналата година и се отказа от договора си, като посочи за причина многото контузии и изчезването на кучето му, което предизвикало емоционален стрес.

В 548 мача на клубно ниво има 80 гола, което е доста добро постижение за дефанзивен халф. Към тях се добавят 21 попадения в 86 срещи за националния тим. Със сигурност няма 101 умрели знаменитости, но проклятието му бе едно от най-популярните в историята. Реално процентът е около 30.

Ето и кои смъртни случаи се приписват на проклятието на Арън Рамзи:

1. Тед Кенеди

Членът на известния политически клан Кенеди и бивш сенатор на САЩ почина на 25 август 2009 г., само три дни след като Рамзи се разписа във Висшата лига срещу “Портсмут”.

2. Андрес Монте

Известният испански журналист си отиде на 16 октомври 2009 г. Отново два дни след като Рамзи вкара първия си гол с екипа на националния отбор в световната квалификация срещу Лихтенщайн.

3. Осама бин Ладен

Основателят на “Ал Кайда” бе убит от специалните части на САЩ на 2 май 2011 г. Ден след като уелсецът вкарва победния гол срещу “Манчестър Юнайтед”.

4. Стив Джобс

Съоснователят на “Епъл” си отиде на 5 октомври 2011 г. Три дни преди това Рамзи се разписва срещу “Тотнъм” в дербито на Северен Лондон.

5. Муамар Кадафи

Бившият либийски диктатор бе убит на 20 октомври 2011 г. от бунтовници. Ден преди това халфът отбеляза победния гол за “Арсенал” срещу “Олимпик” (Марсилия) в Шампионската лига.

6. Уитни Хюстън

Световноизвестната певица и актриса почина на 11 февруари 2012 г., ден след като Рамзи се разписа срещу “Съндърланд”.

7-8. Рей Уилямс и Борис Березовски

Най-убийственият гол на Рамзи до момента дойде на 22 март 2013 г. при победата на Уелс с 2:1 над Шотландия в световните квалификации. В същия ден си отиде мегазвездата на НБА Рей Уилямс, а ден по-късно - и руският олигарх Борис Березовски.

9. Кен Нортън

Легендата на бокса и бивш световен шампион при свръхтежките почина на 18 септември 2013 г., след като Рамзи вкара победния гол срещу “Олимпик” (Марсилия) в Шампионската лига.

10. Пол Уокър

Звездата на “Бързи и яростни” загина на 30 ноември 2013 г. В същия ден халфът вкара два на родния “Кардиф Сити”.

11. Рубин Картър

Известният боксьор, познат с прякора си Урагана, почина на 20 април 2014 г. В същия ден Арън записа гол и асистенция срещу “Хъл Сити”.

12. Робин Уилямс

Световноизвестният комик и актьор се самоуби на 11 август 2014 г. На следващия ден Арън вкара и асистира за триумфа на “Арсенал” над “Манчестър Сити” за суперкупата.

13. Дейвид Бауи

Един от най-известните музиканти на ХХ век почина на 10 януари 2016 г., ден след гола за “Арсенал” за купата срещу “Съндърланд”.

14. Алан Рикман

Рамзи се развихря с гол и асистенция срещу “Ливърпул” на 13 януари 2016 г.

Ден след това умира известният британски актьор и режисьор.

15. Нанси Рейгън

Една от най-обичаните първи дами в историята на САЩ. Съпругата на Роналд Рейгън, който сложи край на студената война, почина на 6 март 2016 г. Предния ден е голът срещу “Тотнъм”.

16-17. Ники Хейдън и сър Роджър Мур

Рамзи вкарва на “Евертън” на 21 май 2017 г. На следващия ден загива световният шампион в MotoGP Ники Хейдън. 2 дни след това умира и легендата сър Роджър Мур, играл в 7 от филмите за Джеймс Бонд.

18. Грег Олмен

Известният американски певец и текстописец умира на 27 май 2017 г. В същия ден Рамзи вкарва на “Челси” във финала за купата на Англия.

19. Брус Форсайт

Един от най-известните телевизионни водещи във Великобритания умира на 18 август 2017 г., само седмица след попадението срещу “Лестър”.

20-21. Кен Дод и Стивън Хокинг

На 8 март 2018 г. Арън се разписва срещу “Милан” в Лига Европа. На следващия ден си отива известният комик Кен Дод, а шест дни по-късно и световноизвестният физик Стивън Хокинг, считан за един от най-великите умове на нашето съвремие.

22. Ерик Бристоу

Рамзи вкарва два на ЦСКА (Москва) в Лига Европа на 5 април 2018 г. Същия ден умира бившият световен №1 в дартса Ерик Бристоу.

23. Бърт Рейнълдс

Великият актьор си отиде от този свят на 6 септември 2018 г. в деня, в който Арън се разписа за Уелс срещу Ирландия в Лигата на нациите на УЕФА.

24-25. Кийт Флинт и Люк Пери

На 4 март 2019 г. умират вокалистът на електронното шоу “Продиджи” Кийт Флинт и американският актьор Люк Пери, известен с ролите си в “Семейство Симпсън”. 2 дни преди това е попадението срещу “Тотнъм”.

26. Кенет Каунда

Само два дни след като Рамзи вкарва за Уелс срещу Турция на европейското първенство, на 17 юни 2021 г. умира първият президент на Замбия Кенет Каунда.

27. Джун Браун

Актрисата от сериала Eastenders умира на 4 април 2022 г. Предния ден е попадението за “Глазгоу Рейнджърс” във вечното дерби на Шотландия със “Селтик”.

28. Оливия Нютън-Джон

Рамзи вкарва при дебюта си за френския “Ница” срещу “Тулуза” на 7 август 2022 г. На следващия ден умира мегазвездата от “Брилянтин” Оливия Нютън-Джон, удостоена с рицарско звание от кралица Елизабет II.

29. Стив Харуел

Рамзи вкарва два за “Кардиф Сити” срещу “Ипсуич Таун” на 2 септември 2023 г. Два дни по-късно умира известният вокалист на Smash Mouth.

30. Джорджо Армани

Последната знаменитост, която попадна под проклятието на Арън Рамзи. На 31 август миналата година халфът вкарва победния гол за 1:0 за “Пумас” в дербито срещу “Атлас” в 4-ата минута от добавеното време. На 4 септември на 91 години почина една от модните икони на света - Джорджо Армани.

