Утре вестниците първи! До края на сезона ли?

Лампата на Веласкес, че "Левски" е по-зле от есента, отдавна трябва да е светнала и да е яркочервена

“Утре вестниците първи.”

Изказването на бившия треньор на “Левски” Николай Митов след победата 1:0 над “Лудогорец” 2 кръга преди края на шампионата през сезон 2012/2013 е може би едно от най-популярните клипчета в интернет изцяло за родния спорт. Тогава “сините” обаче в крайна сметка изтърваха титлата.

През настоящия сезон клубът от “Герена” е лидер - има аванс от 9 точки пред втория “Лудогорец”, като до финала на първенството остават 7 срещи. Или казано по друг начин, във вестниците столичани ще са на върха в подреждането поне до началото на следващия месец, при най-негативния сценарий за тима на Хулио Веласкес.

Истината е, че “Левски” напълно заслужава да е убедителен лидер, защото разликата с втория наистина е сериозна откъм точково изражение. Но проблемите пред “сините”, предвождани от специалиста от Саламанка, стават все по-големи и видни дори и за не толкова големите разбирачи. От март насам столичани нямат нищо общо с това, което показваха през есента - убедителни победи, създаване на редица голови положения и газене на опонентите, разбира се, няколко мача не влизат в тази графа и няма как и да е иначе.

Лампата в главата на треньора на “сините” отдавна трябва да е светнала. Дори трябва да е яркочервена. Но към момента, като изходим от последните няколко срещи - измъчени победи дори и над закъсалия “Берое”, както и равенството с борещия се за своето спасение “Добруджа”, по нищо не личи, че се мисли в посока на промяна. “Левски” си играе едно и също. Очевидно с нищо не променя плана си за игра въпреки постоянните ротации от испанския си наставник. И няма и помен от газенето, положенията и т.н. отпреди няколко месеца. Окей, липсата на Мустафа Сангаре видимо оказва влияние. Но пък имаш играчи, които си взел с цел да вдигнат нивото.

Освен ако основният конкурент на “сините” - “Лудогорец”, не бърка до края на сезона, както се закани наставникът им, 9 точки, както са много, накрая може и да се окажат твърде малко. И накрая може да има дежавю, при това много лошо, със споменатия в началото сезон 2012/2013. Защото “Лудогорец” няколко пъти е показвал, че може да се възползва от грешните стъпки на съперниците в заключителната част на сезона.

На “сините” предстоят само тежки 7 срещи до финала. Не че съперниците на хегемона са по-различни. 3 пъти “сините” ще мерят сили с вечния враг ЦСКА, като първият е в понеделник от последния кръг на редовния сезон. А както добре знаем, в този мач нищо не е логично и колкото и да са слаби “червените”, накрая може да излязат победители, както се случи и през есента. 2 пъти “Левски” ще срещне 14-кратните поредни първенци у нас. А четата на Веласкес вече 4 пъти се изправи срещу разградчани през сезона. И не вкара нито веднъж гол, като загуби 3 от мачовете, а един остана без победител, този за първенство на “Герена”. И остават още две срещи с ЦСКА 1948, който изненадващо са абонати на “сините” през този сезон.