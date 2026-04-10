Агитката надъхва ЦСКА на Панчарево

Феновете на ЦСКА ще надъхат в събота футболистите за вечното дерби в събота, като ще присъстват на тренировката, която е предпоследна преди дербито в понеделник. Христо Янев реши, че е достатъчно по едно занимание на ден преди двубоя.

Все още няма разрешение от полицията за отварянето на допълнителни сектори за двубоя, въпреки че феновете и на двата отбора имат огромен интерес към двубоя.

Допълнителното намаляване на местата дойде от факта, че на стадион “Васил Левски” върви ремонт на лекоатлетическата писта, която още повече намалява сектор “Г”. Там е огромната врата за внасяне на апаратура и за влизане на маратонски бегачи, а сега се мести и стартът за 100 метра и 110 метра с препятствия, за да става за международни състезания. Подобни неща не съществуват в сектор “Б”, където е агитката на “Левски”.