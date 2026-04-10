Алкарас и Синер се класираха за 1/2-финалите в Монте Карло

Световният №1 Карлос Алкарас се класира за полуфинал на турнира по тенис от сериите „Мастърс 1000" в Монте Карло, след като се справи убедително с Александър Бублик (Казахстан) с 6:3, 6:0. Испанецът чака победителя от мача межзу Валантен Вашеро (Монако) и Алекс де Минор (Австралия).

Световният №2 Яник Синер също е в топ 4 след 6:3, 6:4 над канадеца Феликс Оже-Алиасим.

Италианецът ще спори за влизане във финала с Александър Зверев (Германия), който се наложи над Жоао Фонсека (Бразилия) със 7:5, 6:7 (3:7), 6:3.