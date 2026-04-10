"Славия" падна 1:2 от "Септември" на 113-ия си рожден ден след гол на бившия си капитан

На 113-ия си рожден ден "Славия" падна на своя стадион от борещия се да не изпадне "Септември" в последен мач 29-ия кръг на Първа лига.

Бившият капитан на "белите" Галин Иванов в 94-ата мин развали настроението на домакините.

За тях Дейвид Малембана (24) откри резултата, но Бертран Фурие изравни 6мин по-късно.

След поражението днес славистите се нареждат на 8-о място с 38 точки, но трябва да бранят в последния кръг позицията си в групата за от 5-а до 8-а позиция за втората фаза в Монтана.

"Септември" с 25 точки е 14-и и ще продължи борбата си за оцеляване.

