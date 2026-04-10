Пламен Константинов и Мони Николов изправени до стената след втора загуба от "Зенит" (Казан)

Воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) с националния ни разпределител Мони Николов отстъпи драматично у дома пред над 5000 зрители срещу "Зенит" (Казан) с 2:3 (27:29, 25:13, 20:25, 27:25, 9:15) в третата полуфинална среща от руския волейболен елит.

Така "железничарите" са изправени до стената, след като губят с 1:2 в серията, в който се играе до 3 победи от 5 мача.

Четвъртият мач ще се изиграе отново в Новосибирск в неделя. При победа за Николов и съотборниците му плейофът ще бъде решен в Казан.

Днес Мони отново игра на високо ниво като разпределител. Направи и 4 точки от начален удар.