Сестри Стоеви отнесоха украинки за 25 мин и ще бранят във финала европейската си титла

Стефани Стоева и Габриела Стоева ще защитават във финала европейската си титла, след като разгромиха представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир с 21:12, 21:3 само за 25 мин на първенството в Уелва (Исп).

Най-добрите български състезателки, които тренират под ръководството на Петя Неделчева, ще играят утре на седми пореден континентален финал. Те имат общо шест медала - 4 златни и 2 сребърни.

Във финала сестрите ще играят утре срещу Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция), които за последно победиха в Истанбул на 14 февруари при победата на България над Турция на полуфиналите на европейското отборно.

След мача Стефани и Габриела получиха награда за най-добро разиграване на турнира.