БФС прати цесекар за съдия на вечното дерби

Късно вечерта, на най-тъжния ден от година - Разпети петък, в БФС се сетиха да обявят съдиите за идващия кръг.

От централата изпращат за най-чакания мач у нас - този между ЦСКА и "Левски" Мариян Гребенчарски. За него това ще е първо дерби в кариерата му. Срещата е в понеденик от 16 ч на стадион "Васил Левски".

Ще му помагат Георги Пламенов Тодоров и Иво Николаев Колев. За ВАР са сложени Никола Попов и Димитър Димитров Димитров.

Гребенчарски, на 28 години, вече ръководи топмач през сезона. Той свири финала за суперкупата на България между "Лудогорец" и "Левски", който бе спечелен от разградчани с 1:0.

Преди месеци Гребенчарски попадна под обстрел, защото се оказа, че следва официалния профил на ЦСКА, както и няколко фенски акаунта. След като това бе разкрито в медиите, съдията бързо заключи профила си в социалната мрежа,