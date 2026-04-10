Националите до 15 г. обърнаха Малта с 2 късни гола

Снимка: БФС

Юношеският национален отбор на България до 15 години постигна втора победа в рамките на контролните срещи срещу Малта, след като се наложи с 2:1 след драматичен обрат в края на двубоя.

След като в първата проверка „лъвчетата" записаха убедителен успех с 4:0 и демонстрираха пълно превъзходство, във втория мач селекцията на Петър Карачоров срещна по-сериозна съпротива, но отново показа характер и победен манталитет.

Развръзката настъпи в самия край на срещата. В 84-ата минута капитанът Борис Стефанов изравни резултата за 1:1, а само минута по-късно отново той се разписа, за да донесе пълния обрат и победата с 2:1 за България.

Така националите ни приключиха лагера в Малта с два успеха от два мача и голова разлика 6:1.

Четете още

Още от Футбол

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)