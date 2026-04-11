Българска тенисистка на полуфинал в Бонита Спрингс

Гергана Топалова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Бонита Спрингс (Флорида, САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 1 българка победи номер 5 в схемата Даря Егорова (Русия) с 6:4, 6:2 за 84 минути на корта. За нея това е трети успех в надпреварата.

26-годишната Топалова преодоля пасив от 1:3 в началото на мача, взе четири поредни гейма за обрат 5:3, след което двете си размениха по един пробив и след 6:4 българката поведе в резултата. Във втората част натрупа преднина от 4:1 и без проблеми затвори срещата.

За място на финала Топалова ще играе срещу шестата поставена в схемата представителка на домакините Ели Шопе.