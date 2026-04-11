ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" се провали и преди реванша с "Байерн"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22644744 www.24chasa.bg

Българска тенисистка на полуфинал в Бонита Спрингс

Гергана Топалова СНИМКА: Българска федерация по тенис

Гергана Топалова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Бонита Спрингс (Флорида, САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 1 българка победи номер 5 в схемата Даря Егорова (Русия) с 6:4, 6:2 за 84 минути на корта. За нея това е трети успех в надпреварата.

26-годишната Топалова преодоля пасив от 1:3 в началото на мача, взе четири поредни гейма за обрат 5:3, след което двете си размениха по един пробив и след 6:4 българката поведе в резултата. Във втората част натрупа преднина от 4:1 и без проблеми затвори срещата.

За място на финала Топалова ще играе срещу шестата поставена в схемата представителка на домакините Ели Шопе.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)