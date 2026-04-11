"Реал" се провали и преди реванша с "Байерн"

Испанският гранд се провали и преди реванша от четвъртфиналите в Шампионската лига срещу "Байерн", в който загуби с 1:2 на "Бернабеу".

"Белият балет" отново на своя стадион направи само 1:1 срещу "Жирона" в първи мач от 31-ия кръг на Примера дивисион.

Капитанът Федерико Валверде откри резултата за "Реал" в 51-ата мин.

В 62-ата мин обаче Тома Лемар изравни.

След ремито мадридчани имат 70 точки на второто място и изостават на 6 от "Барселона", който е с мач по-малко.

В предишния кръг "Реал" падна 1:2 като гост на "Майорка" и така вече 3-и мач няма победа.

"Жирона" е на 12-ата позиция с 38 точки.