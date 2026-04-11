Германия опасно близо до Испания за 5-а квота в Шампионската лига

След първите 1/4-финални двубои от трите европейски клубни турнира в класирането за национален коефициент според представянето през сезона Германия се приближи опасно близо до Испания и съответно до допълнителна 5-а квота за Шампионската лига.

След вече осигурилата си такава английска Висша лига (коефициент 25,569) Примера дивисион има 20,906, а Бундеслигата е с 20,285.

Преди мачовете тази седмица Испания имаше аванс от 0,942. Сега той вече е само 0,621.

Трите немски отбора записаха победи. В Шампионската лига “Байерн” надви 2:1 “Реал” в Мадрид, в Лига Европа “Фрайбург” разби 3:0 “Селта”, а в Лигата на конференциите “Майнц 05” се наложи с 2:0 над “Страсбург”.

За Испания “Атлетико” (М) би “Барселона”, “Бетис” направи 1:1 “Брага”, а “Райо Валекано” отнесе 3:0 АЕК (Атина).

Продължаване на “Байерн” и “Фрайбург”, което би станало след отстраняване на испански противници, ще помогне много на Германия в битката за допълнителната 5-а квота от Шампионската лига.