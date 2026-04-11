Само 4 биатлонистки са по-точни от Лора Христова в топ 50 на света

През изминалия сезон в световната купа по биатлон само 4 състезателки от топ 50 в крайното генерално класиране са демонстрирали по-голяма точност в стрелбата от олимпийската ни бронзова медалистка Лора Христова.

В класацията са включени момичета, които са участвали в минимум 19 от общо 25-те възможни старта.

С по 92,6 процента свалени мишени са германката Ванеса Фойгт и французойката Камил Бене. Първата от 380 опита е записала 352 точни стрелби. Съотношението на втората е 350/324.

Финландката Суми Минкинен има 91,9 процента (420/386).

Следва норвежката Марте Кракстад Йохансен с 90,6 процента (360/326).

Лора е заковала на 90 процентите си за точна стрелба с 288 патрона в целта от 320 опита.

Също с 90 процента успеваемост са французойките Лу Жанмоно (420/378) и Жулия Симон (330/297), съответно носителка на големия кристален глобус за победителка в световната купа и олимпийска шампионка в индивидуалната дисциплина на 15 километра.

Именно в нея Христова зарадва цяла България с бронзовото си отличие.

В подреждането след Лора са биатлонистки като Лиза Витоци (Ит, 89,7%, олимпийска шампионка в преследването), Анна Магнусон (Шв, 88,8%) и Тереза Воборникова (Чех, 88,8%).