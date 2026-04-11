Скандален румънец пак на световно

Само часове след като сътвори невиждан хаос на мача “Барселона” - “Атлетико” (Мадрид), румънският рефер Ищван Ковач бе награден от ФИФА, като бе включен в списъка за световното. Той е и с двама помощници, което означава, че ще свири, а няма да е само допълнителен рефер като Сандро Шерер (Швейцария) и Алехандро Ернандес Ернандес (Испания).

Оперираният наскоро Шимон Марчиняк (Полша) също е в списъка. Той и Клеман Тюрпен (Франция) ще свирят на трето поредно първенство на планетата.

Иранецът Алиреза Фаджани ще е най-опитният на първенството на планетата, което за него е четвърто поредно. Той обаче представлява Австралия, след като избяга от режима в Техеран преди години.

Общо 15 съдии и 11 ВАР са от Европа.

Американката Тори Пенсо със сигурност също ще свири, след като попадна в списъка с помощничките си Брук Майо и Катрин Несбит. Мексиканката Катя Гарсия вероятно ще бъде използвана като допълнителен арбитър.

