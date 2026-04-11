"Рома" се наложи срещу "Пиза" с три гола на Дониел Мален

Голмайсторите на "Рома" се поздравяват след гола на Пелегрини.

"Рома" победи лесно с 3:0 у дома застрашения от изпадане "Пиза" в първа среща от шампионата на Италия. С хеттрик се отличи Дониел Мален, който даде аванс за столичани още в третата минута на двубоя на "Олимпико". Нидерландецът се разписа във вратата на гостите след бърз самостоятелен пробив и удар от наказателното поле, съобщава БТА.

Мален удвои преднината за "вълците" в 42-ата минута с шут отблизо след асистенция на неговия сънародник Девейне Ренш.

Класическата победа в полза на римляните беше оформена в 52-ата минута на мача.

Българинът Росен Божинов остана неизползвана резерва в състава на "Пиза".

"Рома" е на шесто място в Серия А с 57 точки, колкото има и "Ювентус".

"Пиза" е на 20-та позиция с 18 пункта. По-късно днес "Милан" е домакин на "Удинезе", докато "Ювентус" гостува на Аталанта. В неделя лидерът "Интер" играе срещу "Комо".

Италиански футболен шампионат, срещи от 32-ия кръг:

