"Уест Хям" се справи с "Уулвърхямптън" в опит да запази мястото си елита на Англия

"Уест Хям" се наложи с 4:0 като домакин на "Уулвърхямптън" в среща от 31-ия кръг във Висшата английска лига. Ценният успех поне временно класира лондончани на 17-то място с актив от 32 точки, колкото има и "Нотингам Форест".

Константинос Мавропанос даде аванс за "чуковете" в 42-ата минута, а след почивката две попадения на Тати Кастеянос направиха резултата 3:0 до 68-ата минута, съобщава БТА.

Мавропанос оформи крайното 4:0 седем минути преди края на редовното време на двубоя.

"Уест Хям" ще опита да избегне първо изпадане от Висшата лига след 2011 година.

"Уулвърхямптън" има само 17 точки и най-вероятно ще загуби мястото си в елита на Англия. По-късно днес лидерът "Арсенал" посреща "Борнемут", докато "Ливърпул" е домакин на "Фулъм". Дербито на кръга между "Челси" и "Манчестър Сити" е в неделя.