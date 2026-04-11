КМГ: В Пекин се проведоха поредица от събития, посветени на 55-годишнината от „пинг-понг дипломацията“ между Китай и САЩ

На 10 април в Пекин се състоя тържествена церемония по повод 55-годишнината от „пинг-понг дипломацията" между Китай и САЩ. Церемонията, озаглавена „Единство чрез спорт, хармония и взаимна изгода", припомни историческия момент, когато „малката топка задвижи голямата", и насърчи по-нататъшното задълбочаване на спортния и културен обмен между младежите от двете страни, съобщи Китайската медийна група.

На събитието присъстваха над 500 гости, сред които представители на правителствата и институциите на двете страни, представители на международни организации, свидетели на „пинг-понг дипломацията" между Китай и САЩ, известни личности от спортните среди, представители на медиите, както и младежи от двете държави.

Директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн заяви, че поздравителното писмо, изпратено от председателя Си Дзинпин за това събитие, е важно ръководство за задълбочаването на приятелството между Китай и САЩ и за развитието на обмена и сътрудничеството, което несъмнено ще ни вдъхнови да дадем нов принос за насърчаването на стабилни, здрави и устойчиви отношения между двете страни. Снимка: Китайска медийна група

„Преди 55 години едно пролетно посещение отново отвори вратите за приятелските контакти между народите на двете страни. Днес, 55 години по-късно, политическата мъдрост и стратегическата далновидност, заложени в „пинг-понг дипломацията", все по-ясно демонстрират силата на диалога като алтернатива на конфронтацията и на доброжелателността като средство за преодоляване на различията", заяви още Шън Хайсюн.