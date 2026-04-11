Зума и Живко Миланов подпомогнаха закъсал бивш свой клуб

Двама българи се включиха със значителни суми в кампанията на най-успешния кипърски клуб АПОЕЛ (Никозия), който през тази година отбелязва 100 години от основаването си, но не се намира в добро финансово състояние и набира средства за изчистване на задълженията си.

Това са бившият национален треньор на България Христо Бонев, който е бил наставник на АПОЕЛ, както и Живко Миланов - защитник с 50 мача за кипърския гранд.

Помощник-треньорът на "Локомотив" (София) Живко Миланов показа, че уважава бившите си отбори и никога не прекъсва връзката си с тях. Миланов е дарил 1926 евро на един от клубовете, в които е играл, съобщава alphanews.live. Дарението е направено като отговор на призива за кампания за изчистване на задълженията. Миланов играе за АПОЕЛ две години и половина – от януари 2016-а до юни 2019-а година, в които записва 50 мача. А сумата не е избрана случайно – АПОЕЛ е основан през 1926-а година.

Сумата, която е превел Бонев по сметките на АПОЕЛ (Никозия), е 2000 евро, съобщават медиите на Острова на Афродита, цитирани от БТА.

Досега към този процес са се присъединили Муса Тамари, Георги Квилитая, Вуядин Савич, Миланов, Йоргос Мекрис, Йоргос Ефраим, както и бившият треньор на отбора Христо Бонев. Има информация, че и други ще последват примера му. Важно е всеки да подкрепи цялото усилие по какъвто и да е начин, по който може и иска, за да могат проблемите и задълженията да бъдат решени незабавно, съобщава пък protathlima.cyprustimes.com.

„Въпреки желанието си да остане анонимен, българинът показа по този начин, че не забравя "синьо-жълтия" отбор. Припомняме ви, че Христо Бонев беше в АПОЕЛ през сезон 1995-96, където постигна дубъл, а през 1995 г. спечели купата на страната", пише още изданието.