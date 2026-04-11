Флик: Мечтата ни в "Барса" е да спечелим Шампионската лига

Ханзи Флик Снимка: Ройтерс

Треньорът на "Барселона" Ханзи Флик заяви, че приоритетът на каталунците е Шампионската лига.

Това германският специалист обяви броени дни след поражението с 0:2 на свой терен срещу "Атлетико" (Мадрид) в първия четвъртфинал. Реваншът е във вторник. За последно каталунският гранд стана шампион на Европа през 2015-а.

"Ла Лига е основата, но мечтата на всеки е да спечели Шампионската лига и във всички мачове се вижда, че отборът е мотивиран повече от 100 процента. Трябва да си вършим работата всеки ден, но да спечелим Шампионската лига е най-важното", категоричен бе Флик.

"Барселона" имат 6 точки аванс пред "Реал" (Мадрид) (столичани са с мач повече) в първенството на Испания, а днес играе каталунско дерби с "Еспаньол".

