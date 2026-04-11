Анастасия Калева се класира за финала на бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент

756
Анастасия Калева се класира за финала на бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент (Узбекистан).

Българката, водена от Филипа Филипова, изигра силно композицията си и получи оценка 27,700 точки. Така с пети по сила резултат Калева ще спори за отличията на този уред утре от 13 часа българско време.

С общ актив от 103,050 (24,350 обръч, 24,900 топка, 27,700 бухалки, 26,100 лента) българската грация заема временно седмо място в многобоя. На лента тя е 12-а до момента.

Водач във временното класиране е олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 112,650, следвана от Рин Кийс (САЩ) със 109,050 и Лола Джураева (Узбекистан) със 108,550.

В момента другата българка Дара Стоянова играе в поредния поток с обръч и с топка.

Съдия за България на това състезание е Силвия Митева-Янева.

